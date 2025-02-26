Врач перечислила самые полезные продукты для зрения

Яичные желтки, морковь и батат, в которых содержится витамин A, помогут поддержать здоровье глаз и предотвратить куриную слепоту, при которой зрение ухудшается с наступлением темноты. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, для сетчатки глаз нужен также витамин C, который есть в болгарском перце, шиповнике, чернике и цитрусовых. Витамин E в составе фундука и бразильского ореха может снизить риск преждевременного старения тканей, лютеин в шпинате — благотворно влияет на остроту зрения и стенки сосудов.

Для профилактики синдрома сухого глаза врач посоветовала есть морскую рыбу, льняное масло, семечки и орехи, в которых есть Омега-3 жирные кислоты.

«В целом на состояние зрения влияют генетические особенности, вредные привычки, частое и длительное времяпрепровождение за компьютером и телефоном, особенно ночью. Тем не менее в качестве профилактики заболевания глаз питание вполне можно использовать», — заключила Писарева.

Южнокорейские ученые из больницы Университета Чечжудо до этого доказали, что проведенное перед экраном время значительно повышает риск развития близорукости у детей и подростков.

Ранее был назван метод проверки зрения в домашних условиях после 40 лет.