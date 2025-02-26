Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила самые полезные продукты для зрения

Врач Писарева: яичные желтки и рыба принесут пользу зрению
close
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Яичные желтки, морковь и батат, в которых содержится витамин A, помогут поддержать здоровье глаз и предотвратить куриную слепоту, при которой зрение ухудшается с наступлением темноты. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, для сетчатки глаз нужен также витамин C, который есть в болгарском перце, шиповнике, чернике и цитрусовых. Витамин E в составе фундука и бразильского ореха может снизить риск преждевременного старения тканей, лютеин в шпинате — благотворно влияет на остроту зрения и стенки сосудов.

Для профилактики синдрома сухого глаза врач посоветовала есть морскую рыбу, льняное масло, семечки и орехи, в которых есть Омега-3 жирные кислоты.

«В целом на состояние зрения влияют генетические особенности, вредные привычки, частое и длительное времяпрепровождение за компьютером и телефоном, особенно ночью. Тем не менее в качестве профилактики заболевания глаз питание вполне можно использовать», — заключила Писарева.

Южнокорейские ученые из больницы Университета Чечжудо до этого доказали, что проведенное перед экраном время значительно повышает риск развития близорукости у детей и подростков.

Ранее был назван метод проверки зрения в домашних условиях после 40 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами