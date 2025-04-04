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В Германии во время детского футбольного матча произошла драка между отцами из-за судьи

Bild: в Германии отцы подрались во время детского футбольного матча из-за судейства
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Shutterstock/Rawpixel.com

В Германии во время детского футбольного матча произошла массовая драка между отцами из-за судейства, пишет Bild.

В среду на спортивной площадке в районе Аплербек Дортмунда во время матча юношеской лиги E-Juniors произошел неприятный инцидент. Игра проходила без официального судьи — его роль выполнял один из сотрудников клуба, что впоследствии привело к конфликту.

По словам очевидцев, уже во время матча зрители громко выражали недовольство судейскими решениями. После финального свистка ситуация накалилась: несколько родителей выбежали на поле, чтобы высказать претензии. Вскоре спор перерос в массовую перепалку. Около 18:30 на подъездной дороге к площадке собралось от 30 до 40 человек, и один из свидетелей вызвал полицию.

Прибывшие офицеры застали драку: 43-летний мужчина ударил 34-летнего оппонента кулаком. Полиции пришлось разнимать взрослых, применять наручники и вызывать подкрепление. Позже были зафиксированы угрозы со стороны другого 34-летнего отца и еще одного участника. В отношении троих мужчин возбуждены уголовные дела.

В своем заявлении полицейские выразили разочарование поведением родителей:

«Эскалация конфликта на детской спортивной площадке с угрозами и драками противоречит духу спорта. Дети учатся правилам и ответственности через соревнования, а взрослые должны подавать им пример», — отметили офицеры.

Ранее в Германии женщина родила 10-го ребенка в 66 лет.

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