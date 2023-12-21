Офтальмолог рассказал, как не испортить зрение при использовании гаджетов

Негативное влияние гаджетов на глаза объясняется их неправильным использованием. При соблюдении определенных правил они не будут ухудшать зрение, отметила врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова. Одним из главных правил она назвала соблюдение дистанции между экраном телефона или монитора компьютера и глазами.

«Любые современные цифровые технические устройства, например, ЖК-телевизоры или мониторы, имеющие большую диагональ, должны обязательно располагаться не менее чем на расстоянии 35 см от зрительных органов. Если вы постоянно работаете за столом, экран должен располагаться на расстоянии длины руки от глаз», — посоветовала врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также она порекомендовала следить за осанкой при работе за компьютером, не сутулясь и не наклоняясь к экрану. Смотреть на устройство следует прямо, а не сверху или сбоку, так как такой «косой» взгляд может привезти к астигматизму. Чтобы электронная книга или планшет не вредили зрению, лучше всего приобрести подставку или пюпитр, а смартфон нужно стараться держать ровно перед собой.

Также офтальмолог советует обращать внимание на освещение — нельзя пользоваться гаджетами в темноте, так как это приводит к перенапряжению центрального зрения. Лучше всего, если рабочее место будет располагаться около окна, чтобы человек мог время от времени смотреть вдаль, давая глазам расслабиться.

Еще один эффективный способ защиты глаз — частое моргание, добавила Аскерова.

«Средняя периодичность моргания человека — двадцать-двадцать пять раз в минуту. При работе с монитором частота морганий снижается, что может повлиять на недостаточное увлажнение роговицы глаза и, как следствие, привести к дефекту зрения», — пояснила врач.

Напомним, ученые заявляют, что хотя морковь и черника действительно содержат большое количество витаминов, их польза для зрения сильно преувеличена. По мнению специалистов, сохранить хорошее зрение помогут регулярные осмотры у офтальмолога и здоровый образ жизни.

Ранее врач назвала самый эффективный способ улучшить зрение.