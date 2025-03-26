Глава Вологодской области допустил изменение ограничений на продажу алкоголя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил в интервью «Газете.Ru», что самые жесткие в России ограничения по продаже алкоголя, которые действуют в его регионе, могут как ослабить, так и усилить в зависимости от их результата.

«Может быть, после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций, или наоборот, послаблений», — уточнил Филимонов.

Он также призвал не сравнивать происходящее с «сухим законом» советского времени, так как в Вологодской области алкоголь запрещен не полностью. С начала марта его можно купить по будням только два часа в день с 12:00 до 14:00 (в выходные и праздники магазины работают по старым правилам, баров и ресторанов ограничения также не коснулись).

«Главное — у нас нет сухого закона. Есть мягкая, сбалансированная работа по точечному ограничению продажи алкоголя», — подчеркнул глава региона.

Филимонов также добавил в разговоре с «Газетой.Ru», что сам принципиально не пил десять лет , но «не видит ничего плохого» в ограниченном употреблении.

Подробнее о том, как сам губернатор относится к спиртному, и почему решил так строго ограничить его продажу в своей области — читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что в Вологде продажи алкоголя упали в два раза в первый день новых ограничений.