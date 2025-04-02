В Горловке мужчина подорвался на мине «Лепесток»

Мэр Приходько: мирный житель ранен при подрыве на мине «Лепесток» в Горловке

Мэр Горловки в Донецкой народной республике Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток».

«В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ «Лепесток» в посёлке Широкая Балка ранен мирный горловчанин», — сказано в сообщении.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» — это устройство, которое предназначено для нанесения травм ногам. Она устанавливается на землю с помощью дистанционных средств минирования и активируется, когда на нее наступают. «Лепесток» представляет собой почти точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth).

В середине марта в Белгородской области два автобуса с людьми подорвались на минах. Автомобили везли на работу сотрудников «Краснояружского бройлера». По пути они наехали на мины-лепестки. В результате пять человек получили контузии и ушибы.

Ранее боец ВС РФ спас котенка из воронки от взрыва и оставил себе.