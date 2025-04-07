В Калининграде начался слет потомков участников Восточно-Прусской операции

В Калининграде 7 апреля стартовал международный слет потомков-победителей «Внуки Победы. Калининград», организованный «Волонтерами Победы» и правительством региона при поддержке Министерства молодежной политики, сообщает пресс-служба движения.

Мероприятие, приуроченное к 80-летию штурма Кенигсберга, собрало 100 участников из 47 регионов России и двух зарубежных стран.

Они примут участие в образовательной и культурной программе, посетят места боевой славы и сопроводят праздничные мероприятия, посвященные юбилею освобождения города. Особое внимание будет уделено сохранению исторической памяти через изучение семейных архивов и обмен опытом между добровольцами.

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Знаю, что среди тех, кто сейчас находится в зале, есть те, чьи деды навечно остались лежать в этой земле, чьи-то бабушки и дедушки познакомились во время Восточно-Прусской операции и создали новые семьи, кто-то остался жить здесь и строить новую жизнь, кто-то вернулся домой в родные регионы, но точно осталась память о подвиге», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что эта память осталась в мемориалах и памятниках, в семейных архивах, в названии улиц и городов области.

«Сейчас именно вы помогаете сохранить нашу историческую память, которая не только про события прошлого и факты — она про ценности и традиции, про живую связь поколений и созидательный труд», — добавил Беспрозванных.

Отмечается, что в Калининграде 45 улиц названы в честь Героев Советского Союза, участвовавших в штурме города, а также семь улиц носят имена Героев-участников специальной военной операции.

Участники слета за четыре дня встретятся с ветеранами, благоустроят солдатские захоронения и территории фортов, а также проведут акцию «Сад памяти».

В рамках программы добровольцы обсудят методы сохранения семейной истории, поделятся опытом и углубят знания о ходе Восточно-Прусской операции вместе с федеральными экспертами и историками. Завершится мероприятие возложением цветов к памятному мемориалу в честь защитников Кенигсберга.