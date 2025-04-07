ФАС потребовала объяснений из-за роста цен на ПВХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила производителей объяснить рост цен на поливинилхлорид (ПВХ). Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства ФАС России направила письма в адрес АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик» с целью исключить необоснованный рост на поливинилхлорид (ПВХ)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, производителям следует учитывать приоритет внутреннего рынка и организовывать ценообразование соответствующим образом, а также не допускать экономически и технологически необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями.
До этого генеральная прокуратура РФ направила в Хамовнический суд Москвы исковое заявление с требованием обратить в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» — крупнейшего в России производителя ПВХ.
Активы «Саянскхимпласта» оцениваются в 79 млрд рублей. Суд уже наложил обеспечительный арест на все имущество ответчиков.
Ранее антимонопольная служба предложила меры по снижению цен на картофель.