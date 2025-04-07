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ФАС потребовала объяснений из-за роста цен на ПВХ

ФАС запросила у производителей ПВХ причины изменения цен на товар
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила производителей объяснить рост цен на поливинилхлорид (ПВХ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства ФАС России направила письма в адрес АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик» с целью исключить необоснованный рост на поливинилхлорид (ПВХ)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, производителям следует учитывать приоритет внутреннего рынка и организовывать ценообразование соответствующим образом, а также не допускать экономически и технологически необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями.

До этого генеральная прокуратура РФ направила в Хамовнический суд Москвы исковое заявление с требованием обратить в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» — крупнейшего в России производителя ПВХ.

Активы «Саянскхимпласта» оцениваются в 79 млрд рублей. Суд уже наложил обеспечительный арест на все имущество ответчиков.

Ранее антимонопольная служба предложила меры по снижению цен на картофель.

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