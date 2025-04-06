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Пассажир пытался открыть аварийные двери в самолете и напал на члена экипажа

Пассажир пытался открыть двери аварийного выхода на рейсе в Сидней
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Shutterstock/Eaum M

Мужчина пытался открыть аварийную дверь самолета во время полета в Сидней. Об этом сообщает The Guardian.

Нештатная ситуация произошла на борту самолета, который вечером 5 апреля летел из Куала-Лумпура в Сидней. По словам очевидцев, один из пассажиров оказался буйным, внезапно вскочил с места и сначала попытался открыть заднюю дверь аварийного выхода. Бортпроводники вернули дебошира в его кресло в середине салона, после чего он попытался открыть другую дверь аварийного выхода. Тогда пассажирам и членам экипажа пришлось вновь усмирять хулигана. В этот момент он принялся душить одного из них.

После посадки в сиднейском аэропорту пассажира задержала Австралийская федеральная полиция (AFP). Нарушителем порядка оказался 46-летний гражданин Иордании. Сегодня он предстанет перед судом по обвинению в создании угрозы безопасности и нападении на бортпроводников. За каждое из правонарушений ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее более 200 пассажиров самолета застряли на военной базе в Турции после аварийной посадки из-за истерики у женщины.

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