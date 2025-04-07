В РПЦ рассказали, в какие дни в Великий пост можно есть рыбу и икру

В определенные дни Великого поста можно есть рыбу и икру. Об этом рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что рыба разрешена во время Великого поста в Благовещение, в силу того, что это величайший выпадающий на него праздник, а икра на Лазареву субботу – наследие греческого православия.

Иеромонах Макарий напомнил, что во время поста православным положено воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов, алкоголя, яиц и рыбы. Рыбу можно есть в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье, 13 апреля в 2025 году). В Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья можно икру.

В марте врач-диетолог Маргарита Королева рассказывала, что Великий пост полезен не только с духовно-религиозной точки зрения, но и с медицинской. Организму отказ на время от животной пищи дает возможность перестроиться с зимнего на летний тип обмена веществ. Это также способствует очищению организма, укрепляет здоровье и продлевает жизнь.

Ранее россиянам рассказали, как правильно соблюдать Великий пост.