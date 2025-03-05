«Это не диета»: россиянам рассказали, как правильно соблюдать Великий пост

Желающим соблюдать Великий пост россиянам важно правильно к этому подойти. Это не голодовка и не диета, а постное меню может быть как вкусным, так и разнообразным, заявил RT депутат Брянской облдумы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Время Великого поста — это не просто диета, а комплексный подход к своей жизни, где духовное преображение неразрывно связано с заботой о теле», — отметил Иванов.

Он посоветовал россиянам относиться к этому периоду как к возможности переосмыслить пищевые привычки, сделав акцент на более полезных продуктах. Важно помнить, что даже постное меню может быть разнообразным, если подойти к планированию рациона с головой, подчеркнул он. Так, в первую очередь нужно позаботиться о витаминах и микроэлементах, которые организм получает из овощей, фруктов, круп и бобовых. Также депутат напомнил о важности растительных масел, из которых организм получает полезные жирные кислоты, и о восполнении нехватки белка из грибов, орехов, семечек.

Кроме того, важно не забывать о соблюдении водного баланса – пить как чистую воду, так и компоты, травяные чаи, добавил Иванов. Он также призвал постящихся выбирать пищу осознанно, с благодарностью, ставя перед собой основную цель – провести над собой духовную работу.

Напомним, Великий пост у православных начался 3 марта. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. Как правильно соблюдать пост, чем отличаются ограничения для служителей церкви и мирян, какие дни самые строгие и можно ли употреблять алкоголь во время Великого поста — в материале «Газеты.Ru».

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