Россиянам рассказали, как соблюдение Великого поста влияет на здоровье

Великий пост полезен не только с духовно-религиозной точки зрения, но и с медицинской. Организму отказ на время от животной пищи дает возможность перестроиться с зимнего на летний тип обмена веществ. Это также способствует очищению организма, укрепляет здоровье и продлевает жизнь, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Зимой россияне больше употребляют в пищу источники полноценного белка – мясо, птицу, рыбу – и много жира. Соблюдение поста – это возможность перейти на летний, более легкий рацион, то есть с белково-жирового обмена на белково-углеводный.

«Поэтому процесс перезагрузки весной, во время поста, весьма целесообразен – это помогает подготовить организм к новому режиму усвоения компонентов пищи», — отметила Королева.

Отказ от мяса и других животных продуктов с большим количеством аминокислот во время Великого поста снижает агрессивность, делает человека мягче и спокойнее, считает врач. Есть немало других источников белка, а что касается красного мяса, то врачи в целом не рекомендуют есть его чаще двух-трех раз в неделю, отметила она. Также переход на новый тип питания во время поста укрепляет здоровье за счет поддержания системы детоксикации и выведения не обработанных «поломанных» молекул.

Однако принимать решение о соблюдении поста нужно с учетом здоровья каждого конкретного человека, подчеркнула Королева. Если временный отказ от полноценных источников белка может навредить на фоне уже наблюдаемых патологий, то человек может придерживаться менее строгих ограничений. Такие же послабления даются беременным женщинам и детям до семи лет, заключила врач.

Напомним, Великий пост у православных начался 3 марта. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. Как правильно соблюдать пост, чем отличаются ограничения для служителей церкви и мирян, какие дни самые строгие и можно ли употреблять алкоголь во время Великого поста — в материале «Газеты.Ru».

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