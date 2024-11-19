Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соседи подали в суд на пенсионера из-за того, что его петух громко кричит по ночам

Daily Mail: в Англии соседи подали в суд на пенсионера из-за его громкого петуха

close
Depositphotos

В Англии соседи подали в суд на пенсионера из-за того, что его петух громко кричит по ночам, пишет Daily Mail.

В Хэмпшире 80-летний Гарольд Браун был вызван в суд из-за громкого крика его домашнего петуха, который нарушал покой соседей по ночам. Жители сообщили, что птица издавала крики каждую минуту на протяжении полутора часов, что стало настоящим испытанием для их нервов.

Хотя сам Браун утверждал, что звук больше похож на карканье ворон, его шестеро соседей настаивали на обратном. В результате заседания в магистратском суде Саутгемптона, окружной судья признал пенсионера виновным в нарушении норм тишины. Браун был оштрафован на £200.

Судебное разбирательство обошлось местному совету в £5500 фунтов, а сам Браун, покинув зал суда во время вынесения приговора, пообещал оспорить это решение.

Ранее построенный на Филиппинах отель в форме гигантского петуха попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами