В Англии соседи подали в суд на пенсионера из-за того, что его петух громко кричит по ночам, пишет Daily Mail.

В Хэмпшире 80-летний Гарольд Браун был вызван в суд из-за громкого крика его домашнего петуха, который нарушал покой соседей по ночам. Жители сообщили, что птица издавала крики каждую минуту на протяжении полутора часов, что стало настоящим испытанием для их нервов.

Хотя сам Браун утверждал, что звук больше похож на карканье ворон, его шестеро соседей настаивали на обратном. В результате заседания в магистратском суде Саутгемптона, окружной судья признал пенсионера виновным в нарушении норм тишины. Браун был оштрафован на £200.

Судебное разбирательство обошлось местному совету в £5500 фунтов, а сам Браун, покинув зал суда во время вынесения приговора, пообещал оспорить это решение.

Ранее построенный на Филиппинах отель в форме гигантского петуха попал в Книгу рекордов Гиннесса.