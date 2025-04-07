OC: в Китае мужчина попал в больницу с инсультом после массажа шеи

В Китае мужчина перенес инсульт после массажа шеи, пишет Oddity Central.

Мужчина, работающий программистом в городе Чанша, часто страдал от болей в шее из-за долгого сидения за компьютером. Решив облегчить дискомфорт, он обратился в местный массажный салон. Однако во время сеанса почувствовал резкую боль в области головы.

На следующий день он проснулся с онемевшей левой стороной тела и нарушенной речью. Пострадавший обратился во Вторую народную больницу провинции Хунань, где ему диагностировали расслоение правой сонной артерии и вторичный инсульт.

«Кровь проникла в стенку сосуда, что привело к его сужению и нарушению мозгового кровоснабжения. Такое может произойти из-за резкого внешнего воздействия: энергичного массажа, резких поворотов головы или других манипуляций с шеей», — объяснил доктор Лю Янь.

Благодаря своевременной госпитализации и лечению пациент избежал необратимых последствий. Сейчас его состояние стабилизировалось, но врачи предупреждают: массаж шеи без контроля специалиста может быть опасен.

Ранее в Китае у женщины случился инсульт после массажа шейной зоны.