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Мужчина перенес инсульт после массажа шеи

OC: в Китае мужчина попал в больницу с инсультом после массажа шеи
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Shutterstock/FOTODOM

В Китае мужчина перенес инсульт после массажа шеи, пишет Oddity Central.

Мужчина, работающий программистом в городе Чанша, часто страдал от болей в шее из-за долгого сидения за компьютером. Решив облегчить дискомфорт, он обратился в местный массажный салон. Однако во время сеанса почувствовал резкую боль в области головы.

На следующий день он проснулся с онемевшей левой стороной тела и нарушенной речью. Пострадавший обратился во Вторую народную больницу провинции Хунань, где ему диагностировали расслоение правой сонной артерии и вторичный инсульт.

«Кровь проникла в стенку сосуда, что привело к его сужению и нарушению мозгового кровоснабжения. Такое может произойти из-за резкого внешнего воздействия: энергичного массажа, резких поворотов головы или других манипуляций с шеей», — объяснил доктор Лю Янь.

Благодаря своевременной госпитализации и лечению пациент избежал необратимых последствий. Сейчас его состояние стабилизировалось, но врачи предупреждают: массаж шеи без контроля специалиста может быть опасен.

Ранее в Китае у женщины случился инсульт после массажа шейной зоны.

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