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У женщины случился инсульт после массажа шейной зоны

Жительница Китая перенесла инсульт из-за поврежденной на массаже артерии
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TV

В Китае женщина попала в реанимацию после массажа шеи и плеч, сообщает HK01.

Как пишут китайские СМИ, женщина из Гуанчжоу записалась на сеанс массажа плеч и шеи из-за дискомфорта в шейном отделе. Однако на следующий день у китаянки онемела левая рука, и она не могла даже донести до рта стакан воды.

Подруга доставила пострадавшую в больницу, там врачи поставили ей диагноз «острый инфаркт мозга» и поместили в отделение интенсивной терапии. Если бы она обратилась за помощью на несколько часов позже, то, по прогнозам медиков, у пациентки развился бы паралич конечностей.

Врачи подтверждают, что массаж шеи мог стать причиной проблем, с которыми столкнулась китаянка. Из-за травмирования сонной артерии у нее возникла артериальная непроходимость, которая привела к нарушению мозгового кровообращения и инсульту.

Ранее у четырехлетней девочки отнялись ноги на фоне гриппа.

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