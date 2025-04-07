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Участникам СВО из Волгоградской области резко увеличили единовременную выплату

Единовременную выплату для волгоградских бойцов СВО увеличили до 1,7 млн рублей
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Волгоградской области увеличили единовременную выплату участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое решение принял губернатор региона Андрей Бочаров, пишет портал V1.ru.

«Выплата теперь будет увеличена с 1 миллиона до 1,7 миллиона рублей», — говорится в публикации.

Уточняется, что решение вступает в силу с 7 апреля 2025 года. По словам губернатора области, на выплату могут претендовать военные, подписавшие контракт с Минобороны и направленные в резервные подразделения.

До этого депутаты партии «Единая Россия» предложили ввести предельный срок для выплат единовременных пособий военным, которые больше не могут участвовать в боевых действиях из-за ранения. Сейчас сроки устанавливаются каждым госорганом самостоятельно, что влечет за собой долгое ожидание выплат и, как следствие, жалобы со стороны участников СВО.

Депутаты предложили обязать ведомства и организации проверять документы не дольше 15 дней, а после положительного ответа производить оплату в срок, не превышающий 15 дней. Таким образом вся процедура должна занимать не больше месяца.

Ранее было названо условие для получения участниками СВО единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей.

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