Опубликовано видео с моментом переворота лодки в Кемеровской области

В сети появился момент переворота аэролодки на реке Чумыш в Кемеровской области

В сети появился момент переворота аэролодки на реке Чумыш в Кемеровской области. Соответствующие кадры опубликовала группа «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

На видео видно, как лодка плывет на средней скорости по реке, в какой-то момент сворачивает влево. После этого камера падает, предположительно, это момент переворота лодки.

В МЧС РФ сообщили, что на борту аэролодки находились пять человек. Два пассажира смогли самостоятельно выбраться из воды, судьба оставшихся троих человек пока неизвестна.

Пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел РФ по Кемеровской области уточнила, что на борту аэролодки находились мужчины в возрасте от 32 до 48 лет.

В ведомстве напомнили, что сезон навигации на территории региона еще не начался. Сотрудники правоохранительных органов помогают спасателям искать пропавших граждан, обследуя берег реки. Однако поиски осложняются тем, что в Чумыше поднялся уровень воды и начался ледоход.

Ранее в Республике Адыгея перевернулась лодка с мужчиной и ребенком на борту.