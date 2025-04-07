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Врач назвал топ эффективных продуктов для профилактики заражения паразитами

Диетолог Кабанов: ананас, семена тыквы и чеснок защищают организм от паразитов
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Yavdat/Shutterstock/FOTODOM

В весеннее время повышается угроза заражения паразитами, в том числе на фоне употребления в пищу недоваренного мяса от инфицированных животных или грязной воды. Дети могут подхватить глистов при контакте с любыми предметами, на которых могут быть их яйца, предупредил диетолог, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал топ эффективных продуктов для профилактики заражения.

В первую очередь важно научить детей регулярно мыть руки и не трогать лицо. Что касается способов домашнего очищения от паразитов, то волшебных продуктов, которые полностью выводят их, не существует – при первых признаках заражения важно обратиться к врачу, подчеркнул диетолог.

Однако, по словам врача, есть продукты, которые имеют хороший профилактический эффект от паразитов. В их числе – чеснок, который рекомендуется есть в количестве одного-двух зубчиков ежедневно.

Второй продукт – это семена тыквы, в которых содержится аминокислота, выступающая токсином для паразитов.

«Употребление сырых семечек по 10-20 грамм ежедневно также поможет противостоять паразитам», — отметил Кабанов.

Также в обеззараживании организма, по его словам, помогают морковь, свекла, гранат, ананас, содержащие необходимую для иммунитета и пищеварения клетчатку.

Подробнее о том, спасают ли вяление, засолка и заморозка рыбы и морепродуктов от паразитов – в материале «Газеты.Ru».

Ранее ветврач рассказал, от каких морепродуктов можно заразиться паразитами.

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