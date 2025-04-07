Ветврач рассказал, от каких морепродуктов можно заразиться паразитами

Ветврач Воронин: все морепродукты, кроме рыбы и кальмаров, безопасно есть сырыми

Население России все чаще употребляет в пищу сырые гребешки, устрицы, мидии, морских ежей, особенно в городах на берегу морей. Как рассказал «Газете.Ru» ветврач, заведующий кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Владимир Воронин, опасные для человека паразиты содержатся только в рыбе и кальмарах.

«Единственная проблема, которая может быть, — это загрязнение этих морепродуктов микробами. Но в России достаточно чистые моря и беспозвоночных можно есть спокойно.

Однако эта проблема остро стоит в Италии, Испании, Франции. Там вода в районе крупных городов достаточно сильно загрязнена канализационными стоками, поэтому есть риск получить кишечную инфекцию», – рассказал специалист.

А вот рыба и кальмары, по словам Воронина, могут представлять опасность.

«Кальмары могут быть заражены личинками анизакид. Но, как и морская рыба, они проверенные и мороженные, так что риски сведены к минимуму», – добавил ветврач.

Подробнее о том, какими паразитами можно заразиться от морской и речной рыбы – в материале «Газеты.Ru».

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