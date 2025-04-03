Россиянам объяснили, почему нельзя пропускать завтрак

Обязательно ли завтракать? Влияет ли первый прием пищи на состояние в течение дня? Какая польза от завтрака? Эти вопросы интересуют многих людей. Разобраться в них в беседе с «Газетой.Ru» помогла врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Достаточно частый вопрос у людей, которые всячески пытаются похудеть: «А можно без завтрака?» Если честно, то да, без завтрака можно. Но когда вы узнаете о всех прелестях завтрака, вы не захотите его пропускать. Хочется сразу отметить, что есть по утрам – дело привычки. Но если вы внедрите эту привычку в свою жизнь, то достаточно быстро отметите, что вас станет меньше тянуть на сладкое в течение дня, а бодрости будет гораздо больше», — отметила Хайкина.

При этом она подчеркнула, что речь идет о пользе именно от сбалансированного и сытного завтрака, в котором содержатся белки, жиры и углеводы (которые и дают нам энергию).

И первое преимущество, о котором рассказала врач – стабильный аппетит.

«Если вы полноценно позавтракаете, то вы будете сыты до обеда. У вас будет значительно меньше желания съесть очередную вкусняшку с коллегами или же взять дополнительный кофе с сиропом. Голода меньше, а значит, и соблазны проходят стороной», - объяснила нутрициолог.

Второе преимущество – чистая голова и ясность мышления.

По словам врача, полноценный завтрак «запускает» работу мозга. Дело в том, что после сна запасы глюкозы, главного топлива, сильно падают. Когда человек завтракает, уровень сахара в крови нормализуется, мозг получает энергию и начинает активно работать. Если пропустить завтрак, мозгу не хватит ресурсов, и концентрация внимания резко снижается. Человек легко отвлекается, быстрее устает и хуже запоминает информацию.

Третье преимущество от завтрака – человек испытывает меньше стресса и тревоги.

«Когда уровень сахара в крови падает, организм воспринимает это как стрессовую ситуацию и запускает выделение кортизола, задача которого – повысить концентрацию глюкозы в крови за счет собственных резервов организма (гликоген из печени, аминокислоты из мышц). Кортизол здесь выступает как «будильник», который будит нас, чтобы мы могли позавтракать. Когда человек завтракает и глюкоза поступает в кровь из пищи, организм получает сигнал, что «опасности нет», и уровень кортизола снижается. Если же пропустить завтрак, то кортизол не снижается. За счет чего наш организм находится в длительном стрессе», — объяснила специалист.

Четвертое преимущество – снижение тяги к сладкому.

«Опять же, это связано с ночным снижением уровня глюкозы. После завтрака тяга к сладкому снижается, потому что стабилизируется уровень сахара в крови. Когда человек пропускает утренний прием пищи, организм начинает искать быстрый источник энергии – и это обычно сладкое. Завтрак же, особенно сбалансированный, постепенно поднимает уровень глюкозы и поддерживает его стабильным в течение нескольких часов. В итоге нет резких скачков сахара, и мозг не требует срочно съесть что-то сладкое, чтобы восполнить дефицит энергии», — рассказала Хайкина.

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