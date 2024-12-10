На Большом адронном коллайдере обнаружили новую античастицу

Ученые из коллаборации ALICE при Большом адронном коллайдере впервые зафиксировали античастицу гипергелия-4. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Античастицы — частицы, которые являются «зеркальными отражениями» обычных элементарных частиц, но с противоположным электрическим зарядом и некоторыми другими квантовыми свойствами.

Новая находка исследователей — антиматериальный аналог гипергелия-4, уникального атомного ядра. Оно состоит из двух протонов, одного нейтрона и одного лямбда-гиперона — частицы, которая образована из двух кварков первого поколения, фундаментальных элементов материи. Антигипергелий-4, соответственно, состоит из античастиц этих частиц: двух антипротонов, антинейтрона и анти-лямбда-гиперона.

В новом исследовании изучались столкновения тяжелых ионов свинца, которые создают экстремальные условия, подобные тем, что существовали сразу после Большого взрыва. Проанализировав собранные данные с помощью методов машинного обучения, ученые смогли впервые зафиксировать следы антигипергелия-4.

Исследователям удалось также определить массу новой античастицы. Она совпала с предсказаниями статистической модели адронизации — теории, которая описывает формирование частиц в условиях высоких энергий.

Открытие может стать важным шагом в изучении редких форм материи, которые могут помочь раскрыть загадки Вселенной, включая ассиметерию между материей и антиматерией.

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