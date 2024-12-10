Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Большом адронном коллайдере обнаружили новую античастицу

arXiv: в ЦЕРН впервые обнаружили античастицу гипергелия-4

close
CERN

Ученые из коллаборации ALICE при Большом адронном коллайдере впервые зафиксировали античастицу гипергелия-4. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Античастицы — частицы, которые являются «зеркальными отражениями» обычных элементарных частиц, но с противоположным электрическим зарядом и некоторыми другими квантовыми свойствами.

Новая находка исследователей — антиматериальный аналог гипергелия-4, уникального атомного ядра. Оно состоит из двух протонов, одного нейтрона и одного лямбда-гиперона — частицы, которая образована из двух кварков первого поколения, фундаментальных элементов материи. Антигипергелий-4, соответственно, состоит из античастиц этих частиц: двух антипротонов, антинейтрона и анти-лямбда-гиперона.

В новом исследовании изучались столкновения тяжелых ионов свинца, которые создают экстремальные условия, подобные тем, что существовали сразу после Большого взрыва. Проанализировав собранные данные с помощью методов машинного обучения, ученые смогли впервые зафиксировать следы антигипергелия-4.

Исследователям удалось также определить массу новой античастицы. Она совпала с предсказаниями статистической модели адронизации — теории, которая описывает формирование частиц в условиях высоких энергий.

Открытие может стать важным шагом в изучении редких форм материи, которые могут помочь раскрыть загадки Вселенной, включая ассиметерию между материей и антиматерией.

Ранее телескоп Джеймс Уэбб подтвердил несостыковку в современной космологии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами