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В ЦЕРН представили проект нового гигантского коллайдера для изучения тайн Вселенной

AP: на смену Большому адронному коллайдеру придет ускоритель в 3,5 раза длиннее
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Anna Pantelia/CERN

Ученые Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) представили проект Будущего кольцевого коллайдера (БКК) — преемника Большого адронного коллайдера (БАК). Новый ускоритель частиц будет иметь длину 91 км (почти в 3,5 раза больше БАК) и сможет проводить эксперименты, которые помогут раскрыть загадки фундаментальной физики. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

Туннель для будущего комплекса проложат на глубине 200 метров под франко-швейцарской границей. Диаметр прохода в пять метров позволит разместить более мощные магниты и детекторы по сравнению с БАК (диаметр его туннеля — 3,8 метра).

Стоимость проекта оценивается в $16 млрд. Окончательное решение о финансировании примут в 2028 году. Если инициативу согласуют, строительство начнется в 2030-х годах, а первые эксперименты запланированы на 2045 год.

По словам специалистов, БКК позволит точнее изучить свойства бозона Хиггса, найти ключи к разгадке темной материи и энергии и проводить другие изыскания за пределами Стандартной модели физики. Стандартная модель описывает фундаментальные составляющие материи и их взаимодействия, но не учитывает гравитацию, черные дыры, расширение Вселенной и другие аспекты.

«Этот коллайдер может стать самым мощным инструментом человечества для изучения законов природы», — заявила генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

Ранее на Большом адронном коллайдере обнаружили новую античастицу.

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