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В Великих Луках школьница сорвалась в шахту заброшенного крематория

В Псковской области ребенок провалился в шахту заброшенного крематория
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FotograFFF/Shutterstock

В Великих Луках устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней, девочка упала в шахту заброшенного крематория с высоты четвертого этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

Инцидент произошел 30 марта, школьница гуляла в заброшенном здании, оступилась и провалилась в шахту с высоты четвертого этажа. Девочка выжила, она госпитализирована с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморье школьница сорвалась с крыши заброшенного здания. 14-летняя девочка вместе с тремя друзьями обследовала заброшенную постройку на улице Сибирцева. Дети пробрались на крышу, в какой-то момент ветхая конструкция обвалилась под ногами у школьницы. Несовершеннолетняя упала с высоты второго этажа. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ульяновске подросток упал на грузчика, выпав с 18-го этажа жилого дома.

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