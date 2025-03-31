В Великих Луках школьница сорвалась в шахту заброшенного крематория

В Великих Луках устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней, девочка упала в шахту заброшенного крематория с высоты четвертого этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

Инцидент произошел 30 марта, школьница гуляла в заброшенном здании, оступилась и провалилась в шахту с высоты четвертого этажа. Девочка выжила, она госпитализирована с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморье школьница сорвалась с крыши заброшенного здания. 14-летняя девочка вместе с тремя друзьями обследовала заброшенную постройку на улице Сибирцева. Дети пробрались на крышу, в какой-то момент ветхая конструкция обвалилась под ногами у школьницы. Несовершеннолетняя упала с высоты второго этажа. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ульяновске подросток упал на грузчика, выпав с 18-го этажа жилого дома.