Россиянам рассказали, как правильно совершать сделки по обмену недвижимости

Россиянам, решившимся на сделку с обменом недвижимости, следует учитывать все потенциальные риски этой процедуры и относиться к ней со всей ответственностью. В том числе начинать следует с тщательной оценки документов – обе стороны должны проверяться на банкротство, подчеркнула в беседе с 360.ru риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«Обе стороны проверяются и на банкротство, и на субсидиарную ответственность, и так далее. Если это обмен с доплатой — советую проводить все только через безналичные расчеты», — отметила специалист.

При договоре обменивающихся сторон об отсрочке нужно отразиться это в договоре и в выписке ЕГРН, добавила эксперт. Сама проверка при проведении сделки, по ее мнению, должна быть «масштабной» и включать в себя рассмотрение 54 основных рисков. Так, среди них получение правоподтверждающих документов (выписка из ЕГРН), проверка наличия обременений, выписки из домовых книг, проверка на приватизацию и прочие пункты. Так, например, может оказаться, что есть человек, который собственником жилья не является, однако имеет право на пожизненное проживание в нем – например, получившие наследство инвалиды, отметила Перескокова.

Что касается популярности обменных сделок и прогнозов, что в будущем они обгонят по числу ипотечные договоры, то, по мнению эксперта, это маловероятно. Она назвала такой подход «возвращением в прошлый век», подчеркнув, что россиянам слишком нравится большой выбор вариантов, что в случае с обменом возможно крайне редко.

«У всех уже такие расширенные требования к своему жилью и теперь для обмена нужно, чтобы буквально звезды сошлись», — заключила риелтор.

До этого вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев отмечал, что брать ипотеку в сегодняшних условиях крайне невыгодно, а оправданно это может быть только для обменных операций при уже имеющейся недвижимости – например, если новая квартира покупается за счет старой или с ее продажи гасится кредит.

Ранее риелторы предложили запретить покупку квартир за наличные.