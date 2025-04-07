Россиянам объяснили, влияет ли цвет яичной скорлупы на их пользу

Цвет яичной скорлупы может быть белым или коричневым в зависимости от породы курицы, при этом они содержат одинаковое количество белков, жиров, витаминов и минералов, если птицы получали одинаковое питание, поэтому оттенок не влияет на их пользу. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Цвет скорлупы не влияет на вкус или пищевую ценность яиц. При выборе яиц важнее обращать внимание на другие факторы: свежесть, условия содержания кур и наличие специальных маркировок», — подчеркнули в сообщении.

Так, специалисты советуют покупать наиболее свежие яйца, которые помечены как «органические» или «выращенные на пастбище». В этом случае они будут содержать больше полезных веществ. По их словам, продукт будет иметь более насыщенный вкус, если курицы были выращены на свободном выгуле.

Международная группа исследователей до этого представила инновационный метод приготовления яиц, позволяющий равномерно довести до готовности как белок, так и желток, сохранив при этом больше полезных веществ. Их модель показала, что для достижения идеального результата необходимо периодически перемещать яйцо между кастрюлей с кипящей водой (100°C) и чашей с водой, температура которой составляет 30°C. Этот процесс должен продолжаться в течение 32 минут с интервалами в две минуты.

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