Бренд-шеф дал советы по окрашиванию яиц на Пасху

Бренд-шеф Даутов: шпигат можно использовать для окрашивания яиц на Пасху

Для окрашивания яиц на Пасху можно использовать натуральные красители, например, классическую шелуху лука и свеклу. Об этом рассказал бренд-шеф Рустам Даутов, передает Pravda.Ru.

Для получения зеленого цвета можно попробовать использовать шпинат, отметил он.

«Куркума — хорошая альтернатива синтетическим красителям. Чтобы получить насыщенный цвет, заварите ее в воде и прокипятите яйца в этом растворе», — сказал Даутов.

По его словам, чай каркаде позволит придать яйцам нежно-розовый оттенок, для этого их нужно опустить в заваренном напитке.

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов до этого говорил, что в этом году можно не опасаться обычного для Пасхи скачка цен на яйца — на фоне завершения кризиса из-за птичьего гриппа и наращивания производственных мощностей, их стоимость, напротив, будет падать. Закупать заранее ничего не нужно, подчеркнул он.

Что касается предыдущих волн подорожания, то они были связаны с птичьим гриппом в 2023 году, из-за чего Белоруссия, традиционно занимающая большую долю импорта, поставки приостанавливала. Сейчас ситуация стабилизировалась, считает эксперт.

Ранее в Госдуме предложили дать россиянам дополнительный выходной в честь Пасхи.