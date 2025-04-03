Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бренд-шеф дал советы по окрашиванию яиц на Пасху

Бренд-шеф Даутов: шпигат можно использовать для окрашивания яиц на Пасху
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Для окрашивания яиц на Пасху можно использовать натуральные красители, например, классическую шелуху лука и свеклу. Об этом рассказал бренд-шеф Рустам Даутов, передает Pravda.Ru.

Для получения зеленого цвета можно попробовать использовать шпинат, отметил он.

«Куркума — хорошая альтернатива синтетическим красителям. Чтобы получить насыщенный цвет, заварите ее в воде и прокипятите яйца в этом растворе», — сказал Даутов.

По его словам, чай каркаде позволит придать яйцам нежно-розовый оттенок, для этого их нужно опустить в заваренном напитке.

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов до этого говорил, что в этом году можно не опасаться обычного для Пасхи скачка цен на яйца — на фоне завершения кризиса из-за птичьего гриппа и наращивания производственных мощностей, их стоимость, напротив, будет падать. Закупать заранее ничего не нужно, подчеркнул он.

Что касается предыдущих волн подорожания, то они были связаны с птичьим гриппом в 2023 году, из-за чего Белоруссия, традиционно занимающая большую долю импорта, поставки приостанавливала. Сейчас ситуация стабилизировалась, считает эксперт.

Ранее в Госдуме предложили дать россиянам дополнительный выходной в честь Пасхи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами