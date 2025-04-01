В Крыму мужчина развращал девятилетнюю девочку и выманил у нее интимные фото

В Крыму будут судить мужчину, который выманил у ребенка интимные фото

Житель Крыма предстанет перед судом за развращение несовершеннолетней школьницы, мужчина переписывался с ребенком в сети и выманил у нее интимные фото. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, 31-летний подозреваемый в одной из социальных сетей познакомился с девятилетней девочкой. Между ними завязалась переписка, злоумышленник вынудил ребенка прислать ему фото интимного характера.

В отношении подозреваемого в развращении было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину. Известно, что ранее он был судим в Ленинградской области за совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Ялте иностранца осудили за растление девятилетней девочки. 63-летний мужчина переписывался с ребенком и убеждал отправить фото непристойного содержания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее житель Кузбасса получил 16 лет колонии за сексуальное насилие над приемным ребенком.