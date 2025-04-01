Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму мужчина развращал девятилетнюю девочку и выманил у нее интимные фото

В Крыму будут судить мужчину, который выманил у ребенка интимные фото
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Крыма предстанет перед судом за развращение несовершеннолетней школьницы, мужчина переписывался с ребенком в сети и выманил у нее интимные фото. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, 31-летний подозреваемый в одной из социальных сетей познакомился с девятилетней девочкой. Между ними завязалась переписка, злоумышленник вынудил ребенка прислать ему фото интимного характера.

В отношении подозреваемого в развращении было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину. Известно, что ранее он был судим в Ленинградской области за совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Ялте иностранца осудили за растление девятилетней девочки. 63-летний мужчина переписывался с ребенком и убеждал отправить фото непристойного содержания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее житель Кузбасса получил 16 лет колонии за сексуальное насилие над приемным ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами