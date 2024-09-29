Врач развеял миф о том, что массаж помогает похудеть

Часто массаж предлагается клиниками как способ похудения. Якобы такое механическое воздействие помогает восстановить мышечный тонус и уменьшить подкожно-жировую клетчатку. Однако это миф – массаж никак не помогает избавиться от лишних килограммов, рассказал «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог сети «Клиника Фомина» в Уфе Александр Калинченко.

«Многие думают, что интенсивное массирование живота и боков поможет похудеть. Но на самом деле локального похудения не существует. Массаж только улучшает лимфодренаж и отток жидкости, но не может «растворить» жир механически. После вы действительно можете увидеть уменьшение цифр на весах за счет оттока жидкости, но количество жира в теле не уменьшится», – рассказал врач.

По его словам, лучший способ избавиться от лишнего веса — создать дефицит калорий в рационе и регулярно заниматься спортом.

«В этом случае массаж может стать отличным дополнением. Он поможет расслабить мышцы после тренировки, улучшит кровообращение и ускорит восстановление, а также снимет напряжение в теле и поможет улучшить тонус кожи. Массаж — это приятный бонус, который сделает ваш путь к стройности более комфортным, а не средство борьбы с жиром», – заключил врач.

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