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Россиянам рассказали, какие инфекции можно подхватить в бассейне

Доцент Коновалов: норовирус можно подхватить в бассейне
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В бассейне могут обитать грибки, норовирусы, криптоспоридии, кишечные лямблии и шигеллы, микроорганизмы могут появляться и в кристально чистой воде. Об этом «Пятому каналу» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

«Лямблии, как правило, являются источником инфекции с поражением желудочно-кишечного тракта, иногда достаточно тяжелым. У людей с ослабленным иммунитетом и маленьких детей они могут вызывать очень серьезные последствия», — сказал он.

Помимо этого, хлорированная вода может спровоцировать отравление. Кроме того, любители аквапарков и бассейнов могут столкнуться с «болезнью легионеров», которая характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением дыхательной и центральной нервной систем.

Инфекционист, ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, в свою очередь, добавила, что при посещении бассейна существует риск получить грибковую инфекцию, эпидермофитию, грибковое поражение кожи или онихомикоз, а также грибковое поражение ногтей.

К.м.н., главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Югры (ХМАО) Людмила Катанахова до этого рассказала «Газете.Ru», что при купании в водоемах есть риски заразиться прежде всего кишечными инфекциями: энтеровирусами (которые могут вызывать не только диарею, но и менингит), норо- и ротавирусными инфекциями, гепатитом А.

Ранее сообщалось, что в бассейне московского фитнес-клуба стартовали тренировки для детей с аутизмом.

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