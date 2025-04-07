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Врач рассказал о пользе супов для здоровья

Врач Гинзбург: супы могут улучшить здоровье ЖКТ
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Супы, в которых содержится большое количество овощей, могут оказать положительное влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург.

По его словам, они менее калорийны, чем вторые блюда, и хорошо насыщают организм. Кроме того, супы хорошо усваиваются.

«Полезны супы с овощами, например, щи или борщ. В них есть пищевые волокна, которые необходимы микрофлоре кишечника, нормализуя его работу», — отметил Гинзбург.

Врач также посоветовал добавлять в первые блюда крапиву или микрозелень и любую крупу, чтобы разнообразить их и сделать еще сытнее. Однако он предупредил, что людям с подагрой (патология обмена веществ, которая характеризуется поражением суставов и почек) нельзя есть супы на мясе, птице или рыбе, потому что это будет способствовать развитию болезни.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого рассказала «Газете.Ru», что наваристые, острые и жирные мясные бульоны и супы на их основе с избытком соли могут быть опасны для людей с подагрой или мочекаменной болезнью, а также для сердечников.

Ранее врач раскрыла неожиданную опасность известного во всем мире тайского супа.

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