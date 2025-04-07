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В Германии сообщили, что население опасается полномасштабной войны с Россией

Focus: в ФРГ растут истерия и паника из-за страха перед войной с РФ
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Frank May/picture alliance/Global Look Press

Жители Германии опасаются полномасштабной войны с Россией, пишет немецкое издание Focus.

Как пишут авторы публикации, в повседневную жизнь немцев проник абстрактный страх из-за опасения большой войны.

«Я бронирую свой отпуск в этом году, потому что не знаю, упадут ли бомбы в следующем году», — поделилась одна из собеседниц издания Майя Бауэр.

Она добавила, что сейчас тратит гораздо больше денег, чем раньше, потому что не знает, что будет дальше.

Другая женщина по имени Мириам Редляйн рассказала изданию, что собрала «тревожный чемоданчик», в который положила спальный мешок, консервы, транзисторный радиоприемник на батарейках, запасные батарейки, лекарства, влажные салфетки, теплую одежду на три дня и походное снаряжение с газовой плитой.

До этого писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер говорил, что сознательное подстрекательство в Германии к войне с Российской Федерацией рискует обернуться ядерной катастрофой.

Ранее в Германии заявили о неспособности пережить войну с Россией.

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