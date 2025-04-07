У северных Курил произошло землетрясение

У северных Курил зафиксировали утреннее землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, землетрясение произошло в Тихом океане в 13:59 (5:59 мск). Эпицентр находился в 165 км южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, а очаг залегал на глубине 60 км, добавила эксперт.

Сейсмолог отметила, что подземные толчки силой в три балла ощутили в Северо-Курильске, однако тревогу цунами не объявляли.

До этого группа китайских сейсмологов предупредила о возможности мощных землетрясений в Китае и окружающих районах. Исследователи под руководством старшего инженера Чжу Хунбиня из Пекинского агентства по землетрясениям выяснили, что в Китае и прилегающих регионах в ближайшие годы наблюдается вероятность сильных подземных толчков, подобных тем, что произошли в марте в Мьянме.

Ранее были названы регионы России с угрозой землетрясений.