Морской лев забрался на судно к российским рыбакам и попал на видео

Сивуч забрался к курильским рыбакам на судно и отказывался уходить без ужина

Российские рыбаки сняли на видео морского льва, который забрался к ним на судно и отказывался уходить, пока его не угостят уловом. Запись с морским хищником опубликовал Telegram-канал «Северные Курилы».

«Диких животных лучше не кормить, но этот просто так не уходит. Сивучи на столько привыкли к рыбакам, что смело забираются на судно и ждут свой ужин», — говорится в подписи к видео.

На кадрах гигантский сивуч частично забирается на морское судно, поддерживая себя передними ластами и выжидает, когда люди дадут ему еды. В итоге рыбаки бросают незваному гостю рыбу и тот ныряет в воду.

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