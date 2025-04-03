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Россиян предупредили о новом способе мошенничества

МВД: мошенники навешивают кредиты на россиян под предлогом работы в массовке
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Ilya Naymushin/Reuters

Мошенники начали предлагать россиянам работу в массовке, чтобы оформлять на них кредиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Новая мошенническая схема выглядит следующим образом. Злоумышленники публикуют в интернете объявления о наборе актеров для массовки и находят доверчивых граждан, готовых сделать первые шаги в актерской карьере. На собеседованиях кандидатов осыпают комплиментами, убеждая их попробовать себя в роли моделей и подписать «договор», который на деле оказывается кредитным.

«С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей», — отмечается в материалах ведомства.

Кредитные средства сразу же переводились на счета мошеннической фирмы, добавили в МВД.

До этого в МВД РФ сообщали, что телефонные мошенники обманывают российских пенсионеров, используя схему с «перерасчетом трудового стажа».

Злоумышленники под видом работников Социального фонда звонят пожилым гражданам и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Спустя некоторое время с пенсионером связываются лжесотрудники правоохранительных органов, которые заявляют, что по паспортным данным гражданина был осуществлен денежный перевод на Украину, в связи с чем против него возбуждено уголовное дело.

Ранее Путин подписал закон о мерах по борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

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