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В Ярославле ищут причину неприятного запаха в городе

В Ярославле из-за неприятного запаха созовут комиссию по чрезвычайным ситуациям
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Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

В Ярославле созовут комиссию по чрезвычайным ситуациям в связи с неприятным запахом во Фрунзенском районе. Об этом заявил мэр города Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

«В пятницу проведу комиссию по чрезвычайным ситуациям, заслушаю информацию контрольных и надзорных органов о проводимой ими работе, а также вместе мы определим необходимые меры реагирования», — отметил он и уточнил, что заседание пройдет 28 февраля.

Молчанов рассказал, что в его адрес поступают многочисленные обращения граждан, связанные с этой проблемой. Он заверил, что если загрязнение воздуха подтвердится, то виновных привлекут к ответственности.

Региональное министерство природопользования на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщило, что во Фрунзенском районе Ярославля выявили превышение норм предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Сейчас ведется поиск источника загрязнения воздуха, добавили власти.

19 февраля сообщалось, что жители Рязани регулярно жалуются на вонь, которая накрывает сразу несколько городских микрорайонов, и требуют от властей обратить внимание на давнюю проблему. Местные общественники провели ряд замеров и выяснили, что временами предельная концентрация вредных веществ в воздухе завышена в несколько раз, что грозит горожанам серьезными проблемами со здоровьем.

Ранее в Петербурге вонь на улице объяснили началом трудовой недели.

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