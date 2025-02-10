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В реке Ленинградской области зафиксировали превышение токсинов в тысячу раз

В расположенной в Ленобласти реке Нейма нашли превышение токсинов в тысячу раз
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Telegram-канал RPN_SZFO

В стоках в реку Нейму, расположенную в Ленинградской области, выявили многократное превышение концентрации вредных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

«Установлено, что в стоках превышены концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, нефтепродуктам более чем в 1 тыс. раз, аммоний-ионам почти в 200 раз, а также фенолам, марганцу, фосфат-ионам», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что качество природной воды в реке ухудшается из-за сброса неочищенных сточных вод.

В связи с этой ситуацией ФГБУ «Главрыбвод» обратилось в это управление. Филиалом учреждения является Лужский производственно-экспериментальный лососевый завод. В ведомстве уточнили, что сама Нейма впадает в реку Хревица. Оттуда вода поступает в Ивановское водохранилище, после чего она идет в садки предприятия.

По данным Росприроднадзора, качество природной воды в водохранилище могло ухудшиться из-за непрекращающегося длительного сброса неочищенных сточных вод в Нейму. Сточные воды сбрасываются после очистных сооружений в поселке Большая Пустомержа Кингисеппского района. На очистные сооружения идут не только стоки, которые отводятся от жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, но и находящихся в этом населенном пункте предприятий. Туда также поступают стоки убойного цеха одного из агрокомплексов. Стоки, которые идут в Нейму, имеют характерный запах и красноватый цвет,

Ранее в московскую реку слили токсичные вещества.

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