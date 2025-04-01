Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«До мяса»: в Ярославле посетительнице-инвалиду зажевало руки и ноги в эскалаторе ТЦ

В Ярославле женщина пострадала в ТЦ при подъеме на эскалаторе
close
Shutterstock

Жительница Ярославля пострадала во время посещения торгового центра. Об этом сообщает «Жесть Ярославль» со ссылкой на общественницу Елену Богданову.

По словам активистки, пожилая женщина-инвалид отправилась в комплекс за покупками. В какой-то момент она решила подняться на эскалаторе, но упала на нем. В результате механизм потащил ее «ногами вверх».

«Бабушка два раза перевернулась через голову, эскалатор «зажевал» ее ноги и руки до мяса», – рассказала Богданова.

Подняться самостоятельно пострадавшая не смогла, ей помогли посетители торгового центра, сотрудники же, по ее словам, не остановили эскалатор.

Дочь женщины обратилась в полицию, где ее мать направили на судмедэкспертизу. Сейчас пострадавшая не может передвигаться без посторонней помощи.

Как рассказала сама дочь инвалида, она обратилась к администрации ТЦ, чтобы они помогли с лечением, но там их якобы приняли за вымогателей денег.

Ранее неизвестный домогался 12-летней школьницы на эскалаторе в петербургском метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами