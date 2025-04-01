«До мяса»: в Ярославле посетительнице-инвалиду зажевало руки и ноги в эскалаторе ТЦ

В Ярославле женщина пострадала в ТЦ при подъеме на эскалаторе

Жительница Ярославля пострадала во время посещения торгового центра. Об этом сообщает «Жесть Ярославль» со ссылкой на общественницу Елену Богданову.

По словам активистки, пожилая женщина-инвалид отправилась в комплекс за покупками. В какой-то момент она решила подняться на эскалаторе, но упала на нем. В результате механизм потащил ее «ногами вверх».

«Бабушка два раза перевернулась через голову, эскалатор «зажевал» ее ноги и руки до мяса», – рассказала Богданова.

Подняться самостоятельно пострадавшая не смогла, ей помогли посетители торгового центра, сотрудники же, по ее словам, не остановили эскалатор.

Дочь женщины обратилась в полицию, где ее мать направили на судмедэкспертизу. Сейчас пострадавшая не может передвигаться без посторонней помощи.

Как рассказала сама дочь инвалида, она обратилась к администрации ТЦ, чтобы они помогли с лечением, но там их якобы приняли за вымогателей денег.

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