Разбушевавшегося в самолете в Красноярск военного связали скотчем

Baza: пассажира на рейсе из Москвы в Красноярск связали за дебош

В самолете из Москвы в Красноярск летевший в отпуск военный устроил дебош, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 16 марта. Во время полета 47-летний мужчина начал ругаться с пассажирами и членами экипажа. При этом он нецензурно выражался.

Как уточняется, бортпроводникам пришлось связать ему руки скотчем, а у трапа в аэропорту назначения его встретили полицейские. По предварительной информации, военный был пьян.

Накануне в московском метрополитене двое мужчин тоже устроили дебош. Инцидент произошел на станции «Улица 1905», куда двое мужчин прошли в состоянии алкогольного опьянения. Один из них напал на сотрудника службы безопасности метро, затем достал из кармана нож и стал угрожать окружающим. Другие пассажиры вызвали полицию и пытались самостоятельно успокоить мужчину. Сотрудники МВД задержали 41-летнего москвича, нож у него изъяли. Работнику метрополитена оказали медицинскую помощь.

Ранее петербуржец устроил дебош в пабе, а из полиции попал в больницу с отравлением.