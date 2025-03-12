Летевший в Петербург мужчина ударил бортпроводника самолета

Пьяный пассажир ударил по лицу бортпроводника самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 10 марта на борту самолета, следовавшего из Уфы в Петербург. Мужчина стал спорить с соседями по месту, а затем начал хамить стюардессе. Один из бортпроводников пытался успокоить дебошира словами, но тот его ударил по лицу.

Экипаж судна скрутил нарушителя. После приземления в Петербурге нарушителя задержали. На него составили административный протокол. Также заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Дебоширу грозит до семи лет лишения свободы.

Недавно в Сочи мужчину задержали за дебош на борту самолета. Инцидент произошел на борту рейса, следовавшего из Нижнего Новгорода. Седой мужчина решил пересесть к иллюминатору, но бортпроводники попросили его вернуться на свое место. После этого пассажир достал нож и стал угрожать экипажу воздушного судна. По прилету в город нарушителя передали сотрудникам полиция.

Ранее самолет Дубай — Москва экстренно посадили в Баку из-за дебошира.