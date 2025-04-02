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Жители Дагестана сообщили о лесном пожаре, который бушует уже неделю

В Левашинском районе Дагестана произошел лесной пожар площадью 100 «квадратов»
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Кадр из видео/Telegram-канал «Нетипичная Махачкала © | Дагестан»

Природный пожар произошел в Левашинском районе Республики Дагестан. Об этом сообщил Telegram-канал «Спросите у Расула».

Как рассказал один из подписчиков, пламя бушует уже неделю.

Telegram-канал «Нетипичная Махачкала | Дагестан» со ссылкой на очевидцев написал, что огонь распространился в лесу в районе села Инкучимахи.

По данным «Сапа Кавказ», площадь природного пожара составляет 100 квадратных метров. На странице издания в социальной сети «ВКонтакте» отмечается, что специальная техника не может добраться до места возгорания.

«Возможно, будет необходимо привлечь авиацию», — говорится в материале.

Из публикации следует, что природные пожары возникли не только в Левашинском районе. В Акушинском районе загорелась трава в районе села Аметеркмахи, в Унцукульском районе пламя охватило растительность у села Иштибури, а в Хунзахском районе зафиксировали очаг тления на землях сельскохозяйственного предназначения недалеко от села Харахи.

«Во всех случаях угрозы населенным пунктам нет, ночью прошел небольшой дождь», — уточняется в тексте со ссылкой на данные Центра управления регионом.

21 марта комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что в регионе был ликвидирован первый в текущем году лесной пожар. Он произошел в городском округе Балашиха.

Ранее в Гидрометцентре РФ перечислили регионы страны с высоким классом пожароопасности.

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