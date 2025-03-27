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В двух российских городах появилась возможность оплаты проезда в 2ГИС

Пользователи 2ГИС смогут оплатить проезд в общественном транспорте в приложении
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Пользователи 2ГИС в Ярославле и Рыбинске смогут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью приложения, сообщает пресс-служба геосервиса.

Жители Ярославля и Рыбинска могут оплатить любой маршрут городского транспорта. Для этого необходимо нажать кнопку «Оплатить проезд» в меню «Проезд». Затем сервис определит местоположение пользователя и покажет маршруты с актуальными тарифами.

Также пользователи могут выбрать маршрут вручную, введя бортовой номер общественного транспорта.

Как отметил руководитель продукта «Транспорт» в 2ГИС Максим Березкин, новая функция позволит жителям Рыбинска и Ярославля экономить время, делая поездки в городе комфортнее.

«Запуск оплаты проезда — важный шаг к тому, чтобы любой маршрут можно было не только проложить, но и пройти без лишних сложностей. Ярославль и Рыбинск присоединились в числе первых, но скоро география сервиса станет еще шире», — сказал он.

Напомним, ранее 2ГИС запустил возможность оплаты проезда общественного транспорта в Костроме.

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