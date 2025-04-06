«Устроил драку, натравил собаку»: соседи — о расстрелявшем трех человек жителе Ленобласти

Житель деревни Липная Горка в Ленинградской области, застреливший собственного сына и двух соседей из охотничьего ружья, часто пил и проявлял агрессию. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Вероника (имя изменено). По словам женщины, он также прострелил окна в местном магазине.

«До этого, когда пил, проявлял признаки агрессии. Как-то раз устроил драку в магазине, а еще один раз натравил свою собаку на женщину. Пил часто, соседи жаловались тоже часто. Где работал не знаю, но жил один. Он, слава богу, не часто не заходил, но случаев агрессии не было много. А про окна [в которые он стрелял] тоже правда. В магазине прострелил каждое окно, а также окно у жительницы деревни. Это было уже после закрытия магазина. Нам сообщила соседка о том, что он сделал», — сказала она.

6 апреля Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в Тихвинском районе Ленинградской области 57-летний житель деревни Липная Горка устроил стрельбу из охотничьего ружья, в результате которой погибли четыре человека.

По данным канала, первой жертвой стал пасынок злоумышленника, находившийся с ним в одном доме. Затем мужчина смертельно выстрелил еще в троих соседей, а также собаку одного из них. Кроме того, он ранил 74-летнего пенсионера — его госпитализировали в тяжелом состоянии. После произошедшего стрелявший вернулся к себе домой и лег спать. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждены уголовное дела о покушении на убийство и убийстве двух и более лиц.

Ранее мужчина открыл стрельбу в больнице в Красноярском крае.