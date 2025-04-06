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В РПЦ назвали причину печальной статистики супружеских измен

В РПЦ объяснили статистику супружеских измен влиянием массовой культуры
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РИА Новости

Популяризация супружеских измен в массовой культуре привела к печальной статистике. Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Массовая культура работала несколько десятилетий, чтобы сделать адюльтер нормой, и, увы, разрушительный результат налицо. Это печальная статистика, которая показывает, что необходимы комплексные усилия по восстановлению института традиционной семьи», — заявил он.

По словам Кипшидзе, без верности жизнь супругов превращается в профанацию. Священник отметил, что измена супругу равносильна разрушению брака и относится к смертным грехам.

По данным ВЦИОМ, 42% россиян изменяли супруги. При этом в измене признались лишь 41% мужчин и 34% опрошенных женщин.

До этого практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко заявила, что измены происходят из-за неудовлетворенных важных потребностей, а также из-за низкой самооценки.

Специалист отметила, что люди, которые психологически не повзрослели, часто не могут переносить монотонность, их манит новизна, адреналин запретного, желание острых ощущений, поэтому склонны к изменам.

Ранее заподозрившая мужа в измене жена окатила его кипящим маслом.

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