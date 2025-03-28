Заподозрившая мужа в измене жена окатила его кипящим маслом

Жительница штата Керала (Индия) жестоко отомстила мужу, заподозрив, что у него есть отношения на стороне. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Перумбавур 25 марта. По данным полиции, женщина напала на супруга и облила его кипящим маслом, после того, как усомнилась в его верности. Правоохранительные органы заявили, что пока не предприняли мер к задержанию агрессорки. Мужчина с ожогами был госпитализирован.

До этого в Индии женщина пыталась отравить мужа после ссоры, подмешав ему в молоко яд. Потерпевшего удалось спасти благодаря неравнодушным соседям, которые во время оказали ему первую помощь и вызвали медиков.

Ранее в Индии мужчина попытался вырезать себе аппендикс, посмотрев обучающее видео.