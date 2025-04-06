Росстат заявил о росте уровня неравенства в России

По итогам 2024 года неравенство в России выросло и вернулось к уровню трехлетней давности. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России».

По данным Росстата, коэффициент Джини, который показывает степень неравномерности распределения доходов населения, в прошлом году вырос до 0,408. В 2021-м этот показатель составлял 0,409.

Коэффициент Джини варьируется от 0, что соответствует абсолютному равенству по доходам, до 1 — абсолютное неравенство. В процентном эквиваленте значение меняется от 0 до 100%. Чем ближе показатель к 100%, тем сильнее неравенство.

До этого в Центробанке объяснили, почему ключевая ставка должна оставаться высокой. По данным Банка России, она должна быть значительно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий. Иначе не получится охладить «убежавший вперед» спрос, остановить рост цен и сберечь доходы граждан.

На данный момент ключевая ставка держится на уровне 21%. Однако в ЦБ не исключили ее очередного повышения при недостаточном снижении инфляции.

Ранее экономист заявил, что главная проблема России – это неравенство людей, а не инфляция.