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Американца, обвиняемого в насилии над полицейским в России, освободили

Американец Татер освобожден под подписку о невыезде по делу о насилии
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Следователь освободил из столичного СИЗО гражданина США Джозефа Татера, который там содержался более полугода по обвинению в нападении на столичного полицейского после скандала в отеле Radisson. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что предельный срок в полгода под стражей по данному преступлению истек.

Прокуратура поддержала смягчение меры пресечения Татеру.

До этого Татер отказался признать вину в нападении на сотрудника правоохранительных органов после задержания в московском отеле Radisson Blu Olimpyiskiy.

В августе 2024 года Татер прилетел в российскую столицу с туристическими целями. Мужчина пытался заселиться в отель Radisson Blu Olimpyiskiy, но при регистрации сотрудники гостиницы указали ему на отсутствие миграционной карты. После этого в гостиницу прибыли полицейские, которые доставили гражданина США в отделение. Здесь он начал оказывать сопротивление стражам порядка и ударил одного из них, писала газета «Известия».

На этом фоне американца арестовали на 15 суток, а впоследствии возбудили против него уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В результате суд продлил срок пребывания Татера в СИЗО.

До этого было завершено расследование дела американца, напавшего на полицейского в Москве.

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