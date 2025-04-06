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Британцев призвали готовить «набор для выживания» из-за России

DM: Британцев призвали готовить набор для выживания на 72 часа из-за России
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Kirsty Wigglesworth/AP

Британцам следует готовить набор для выживания на 72 часа из-за угрозы нападения и возможных проблем с электроэнергией. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на экспертов по безопасности.

«В него следует включить воду, непортящиеся продукты, лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, документы, удостоверяющие личность, и швейцарский армейский нож», — говорится в сообщении.

По данным издания, российская сторона планирует в стране диверсионные операции, связанные с массовыми отключениями электроэнергии. В статье подчеркивается, что Лондон хотел добиться статуса экологически независимой страны и постановил закрыть все угольные электростанции, из-за чего страна стала больше зависеть от поставок газа и электроэнергии из-за рубежа.

Авторы издания отметили, что прошлой зимой Британия уже была близка к отключению электроэнергии.

До этого стало известно, что подготовленные министерством обороны Франции «инструкции по выживанию» начнут рассылать уже летом 2025 года на случай войны.

В инструкции также указан специальный набор для выживания, который должен быть у человека в случае чрезвычайной ситуации. В него выходят шесть литров воды, десяток консервов, батарейки и фонарик, а также аптечка с необходимыми медикаментами.

Ранее экс-глава разведки Британии призвал перевооружаться из-за сближения РФ и США.

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