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Мужчину доставили в больницу с ножом в голове после ссоры с пасынком из-за яичницы

WOB: в Таиланде пасынок ударил отчима ножом из-за спора, как жарить яичницу
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Shutterstock/FOTODOM

Мужчину в Таиланде доставили в больницу с ножом в голове после ссоры с пасынком из-за того, как жарить яйца, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, местные патрульные и спасатели прибыли на место инцидента и нашли мужчину в состоянии шока. Из его головы торчал нож, а сам пострадавший был весь в крови.

Согласно показаниям, на месте находился также пасынок жертвы, 35-летний Сатапорн Чиеплаем, который также получил ранения. Он признался, что нанес удар ножом, утверждая, что отчим напал первым. Конфликт вспыхнул, когда мужчины обсуждали, как правильно жарить яичницу.

Сатапорн уточнил, что ссора началась после того, как отчим ударил его миской с супом, нанеся травму головы. В состоянии ярости и отчаяния он схватил острый нож и нанес удар в ответ.

Ранее у пенсионера из головы достали осколок диска, который проломил лобную кость и повредил мозг.

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