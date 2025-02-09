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Мужчина выпил и сообщил в полицию, что собирается сесть за руль

В Польше поймали водителя, который сам попросил его арестовать за пьяную езду
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В Польше мужчина сам попросил его арестовать за пьяную езду, сообщили в полиции Живецкого повята.

На прошлой неделе дежурный полицейского участка в Живце получил странное сообщение. Неизвестный заявил, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, и попросил срочно остановить его. Он также сообщил, где будет ждать прибытия патруля.

На место выехали сотрудники дорожной полиции и действительно нашли там пьяного водителя. Им оказался 40-летний местный житель. Показатели алкоголя в крови зашкаливали, судя по результатам проверки на алкотестер, автомобилист уже должен был быть в коме.

Следующие несколько часов мужчина провел в вытрезвителе. После этого ему предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде, поляку грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее астраханка устроила топлес-шоу в люке машины и извинилась.

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