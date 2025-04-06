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В Красноярском крае во время движения вспыхнул локомотив грузового поезда

Грузовой поезд загорелся на железной дороге в Красноярском крае
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Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Локомотив грузового поезда загорелся на железной дороге в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Инцидент произошел 6 апреля около 05:00 утра по местному времени (01:00 мск) на участке между станциями Снежница и Кача в Емельяновском районе Красноярского края. Локомотив воспламенился прямо во время движения.

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка исполнения законодательства в области безопасности эксплуатации ж/д транспорта и пожарной безопасности.

На данный момент возгорание ликвидировано. В ведомстве предупредили, что из-за этой ситуации возможны задержки в движении других поездов.

До этого загорелся вагон пассажирского поезда, который следовал из Петрозаводска в Москву. Инцидент произошел на станции Свирь в Подпорожском районе в Ленинградской области. Вагон, охваченный огнем, оперативно отцепили от состава и потушили. В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания не уточняется.

В связи с инцидентом поезд задержался почти на два часа. Однако на движении других составов ситуация не отразилась. Пассажиры из горящего вагона смогли продолжить путь на свободных местах в других вагонах.

Ранее пранкер спровоцировал остановку поездов в петербургском метро.

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