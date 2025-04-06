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Мошенники убедили сотрудницу банка перевести на «безопасный счет» более 30 млн рублей

Baza: сотрудница «Новикомбанка» за пять дней перевела мошенникам 32 млн рублей
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Telegram-канал «Baza»

Мошенники обманули сотрудницу «Новикомбанка», убедив ее перевести им 32 млн рублей. Об этом пишет Baza.

По данным канала, в конце марта 67-летней женщине пришло сообщение в Telegram якобы от руководства: по важному вопросу с ней должен был связаться «сотрудник ФСБ». Вскоре женщине позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники получили доступ к ее счетам, поэтому необходимо как можно скорее перевести деньги на «безопасный счет».

В течение пяти дней пострадавшая переводила деньги аферистам. Часть наличных она передавала курьеру, а также переводила средств на счет, который ей назвали. Когда собственные деньги у нее закончились, сотрудницу банка уговорили взять несколько кредитов и заложить машину.

Спустя пять дней собеседники россиянки резко удалили все чаты, поле чего пострадавшая поняла, что стала жертвой аферистов. По подсчетам женщины, она отдала мошенникам 32,3 млн рублей. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с помощью квитанций ЖКХ.

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